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News B-Anlage

S&P 500-Titel News B-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in News B von vor einem Jahr eingebracht

12.05.26 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die News B-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
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News Corp (B)
26,00 EUR -0,20 EUR -0,76%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der News B-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das News B-Papier an diesem Tag bei 32,95 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 303,490 News B-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.05.2026 auf 31,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.459,79 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 5,40 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von News B belief sich zuletzt auf 17,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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