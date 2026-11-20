S&P 500-Titel NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NextEra Energy von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen NextEra Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit NextEra Energy-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 57,34 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 17,440 NextEra Energy-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.461,28 USD, da sich der Wert eines NextEra Energy-Papiers am 19.11.2026 auf 83,79 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46,13 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von NextEra Energy belief sich jüngst auf 177,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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