S&P 500-Titel NextEra Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in NextEra Energy von vor 5 Jahren gekostet

Lukrativer NextEra Energy-Einstieg?

30.10.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in NextEra Energy-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Das NextEra Energy -Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die NextEra Energy-Aktie bei 85,33 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 USD in die NextEra Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,719 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 82,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 962,62 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 3,74 Prozent vermindert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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