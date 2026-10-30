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Lukrativer NextEra Energy-Einstieg?

S&P 500-Titel NextEra Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in NextEra Energy von vor 5 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in NextEra Energy-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NextEra Energy Inc
74.85 EUR 1.23 EUR 1.67 %
Charts | News | Analysen

Das NextEra Energy-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die NextEra Energy-Aktie bei 85,33 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 USD in die NextEra Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,719 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 82,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 962,62 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 3,74 Prozent vermindert.

Am Markt war NextEra Energy jüngst 171,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
13.08.19 NextEra Energy Equal Weight Barclays Capital
24.07.18 NextEra Energy Sector Perform Scotia Howard Weil
18.07.16 NextEra Energy Buy Mizuho
17.03.16 NextEra Energy Buy Argus Research Company
13.01.16 NextEra Energy Buy UBS AG

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