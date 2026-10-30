S&P 500-Titel NextEra Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in NextEra Energy von vor 5 Jahren gekostet
Investoren, die vor Jahren in NextEra Energy-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Werte in diesem Artikel
Das NextEra Energy-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die NextEra Energy-Aktie bei 85,33 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 USD in die NextEra Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,719 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 82,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 962,62 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 3,74 Prozent vermindert.
Am Markt war NextEra Energy jüngst 171,80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf NextEra Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NextEra Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen