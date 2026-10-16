S&P 500-Titel NextEra Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein NextEra Energy-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in NextEra Energy-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Am 16.10.2025 wurden NextEra Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 85,05 USD. Bei einem NextEra Energy-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 117,578 NextEra Energy-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9.283,95 USD, da sich der Wert einer NextEra Energy-Aktie am 15.10.2026 auf 78,96 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7,16 Prozent verringert.
NextEra Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 163,73 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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