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Ausschüttung an Investoren

S&P 500-Titel NortonLifeLock-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von NortonLifeLock

S&P 500-Titel NortonLifeLock-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von NortonLifeLock

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die NortonLifeLock-Ausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NortonLifeLock
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Wie im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Papier NortonLifeLock am 09.09.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2026 0,50 USD. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. Insgesamt wurde entschieden 312,00 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. So verringerte sich die NortonLifeLock- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 0,319 Prozent.

Entwicklung der NortonLifeLock-Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss ging die NortonLifeLock-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 29,76 USD aus dem Handel. Die NortonLifeLock-Aktie verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 2,65 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,89 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der NortonLifeLock-Aktienkurs via NASDAQ 9,17 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 51,50 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel NortonLifeLock

Für 2027 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,51 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,72 Prozent zurückgehen.

Kerndaten von Dividenden-Titel NortonLifeLock

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens NortonLifeLock steht aktuell bei 17,818 Mrd. USD. Dividenden-Aktie NortonLifeLock besitzt aktuell ein KGV von 12,02. Der Umsatz von NortonLifeLock betrug in 2026 5,000 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 1,57 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

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