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S&P 500-Titel NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NortonLifeLock-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen NortonLifeLock-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NortonLifeLock
26.94 EUR 0.92 EUR 3.54 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades NortonLifeLock-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen NortonLifeLock-Anteile an diesem Tag bei 24,77 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40,371 NortonLifeLock-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 30,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.247,07 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,71 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte NortonLifeLock einen Börsenwert von 17,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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