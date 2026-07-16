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S&P 500-Titel NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NortonLifeLock-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NortonLifeLock-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NortonLifeLock
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Vor 10 Jahren wurden NortonLifeLock-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 20,49 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 48,804 NortonLifeLock-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der NortonLifeLock-Aktie auf 25,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.248,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,84 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte NortonLifeLock einen Börsenwert von 15,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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