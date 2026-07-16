S&P 500-Titel NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NortonLifeLock-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NortonLifeLock-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Vor 10 Jahren wurden NortonLifeLock-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 20,49 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 48,804 NortonLifeLock-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der NortonLifeLock-Aktie auf 25,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.248,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,84 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte NortonLifeLock einen Börsenwert von 15,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf NortonLifeLock
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NortonLifeLock
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle NortonLifeLock Aktie News
NortonLifeLock Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NortonLifeLock nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.