S&P 500-Titel NortonLifeLock-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NortonLifeLock-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in NortonLifeLock eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Das NortonLifeLock-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 26,72 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die NortonLifeLock-Aktie investiert hat, hat nun 37,425 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.05.2026 auf 25,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 935,63 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 6,44 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von NortonLifeLock belief sich zuletzt auf 14,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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