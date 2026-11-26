NortonLifeLock-Performance

S&P 500-Titel NortonLifeLock-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NortonLifeLock von vor 3 Jahren verdient

26.11.26 16:00 Uhr Link kopiert

Wer vor Jahren in NortonLifeLock-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

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Am 26.11.2023 wurden NortonLifeLock-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 21,27 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NortonLifeLock-Aktie investiert, befänden sich nun 47,015 NortonLifeLock-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der NortonLifeLock-Aktie auf 30,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.418,43 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 41,84 Prozent zugenommen. Der Marktwert von NortonLifeLock betrug jüngst 17,78 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion Finanzen.net