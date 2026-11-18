Rentabler Norwegian Cruise Line-Einstieg?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Norwegian Cruise Line-Investment verlieren können.

Die Norwegian Cruise Line-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23,58 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die Norwegian Cruise Line-Aktie investiert hat, hat nun 424,088 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Norwegian Cruise Line-Papiere wären am 17.11.2026 7.468,19 USD wert, da der Schlussstand 17,61 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 25,32 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Norwegian Cruise Line eine Börsenbewertung in Höhe von 8,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net