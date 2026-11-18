S&P 500-Titel Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Norwegian Cruise Line von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Norwegian Cruise Line-Investment verlieren können.
Werte in diesem Artikel
Die Norwegian Cruise Line-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23,58 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die Norwegian Cruise Line-Aktie investiert hat, hat nun 424,088 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Norwegian Cruise Line-Papiere wären am 17.11.2026 7.468,19 USD wert, da der Schlussstand 17,61 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 25,32 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Norwegian Cruise Line eine Börsenbewertung in Höhe von 8,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Norwegian Cruise Line
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Norwegian Cruise Line
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen