S&P 500-Titel Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Norwegian Cruise Line von vor einem Jahr eingebracht

Profitable Norwegian Cruise Line-Anlage?

07.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Norwegian Cruise Line-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das Norwegian Cruise Line-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Norwegian Cruise Line-Papier an diesem Tag 23,90 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Norwegian Cruise Line-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 418,410 Norwegian Cruise Line-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6.489,54 USD, da sich der Wert einer Norwegian Cruise Line-Aktie am 06.10.2026 auf 15,51 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 35,10 Prozent gleich.

Norwegian Cruise Line wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,80 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net