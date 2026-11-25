S&P 500-Titel Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Norwegian Cruise Line-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Norwegian Cruise Line-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Norwegian Cruise Line-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Norwegian Cruise Line-Anteile bei 40,58 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Norwegian Cruise Line-Aktie investierten, hätten nun 2,464 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Norwegian Cruise Line-Anteile wären am 24.11.2026 42,14 USD wert, da der Schlussstand 17,10 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -57,86 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Norwegian Cruise Line belief sich zuletzt auf 7,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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