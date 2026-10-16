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S&P 500-Titel NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in NXP Semiconductors-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NXP Semiconductors N.V.
206.30 EUR 13.44 EUR 6.97 %
Charts | News | Analysen

Das NXP Semiconductors-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der NXP Semiconductors-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 101,40 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die NXP Semiconductors-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,986 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des NXP Semiconductors-Papiers auf 231,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 227,90 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +127,90 Prozent.

NXP Semiconductors wurde jüngst mit einem Börsenwert von 55,69 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.12.21 NXP Semiconductors Sell UBS AG
02.11.18 NXP Semiconductors Outperform Cowen and Company, LLC
01.11.18 NXP Semiconductors Sell Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.09.18 NXP Semiconductors Outperform Cowen and Company, LLC
07.09.18 NXP Semiconductors Outperform Cowen and Company, LLC

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