S&P 500-Titel NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in NXP Semiconductors-Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Das NXP Semiconductors-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der NXP Semiconductors-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 101,40 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die NXP Semiconductors-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,986 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des NXP Semiconductors-Papiers auf 231,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 227,90 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +127,90 Prozent.
NXP Semiconductors wurde jüngst mit einem Börsenwert von 55,69 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf NXP Semiconductors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NXP Semiconductors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen