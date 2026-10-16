S&P 500-Titel NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor 10 Jahren eingefahren

Langfristige Anlage

16.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in NXP Semiconductors-Aktien gewesen.

Das NXP Semiconductors-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der NXP Semiconductors-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 101,40 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die NXP Semiconductors-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,986 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des NXP Semiconductors-Papiers auf 231,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 227,90 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +127,90 Prozent.

NXP Semiconductors wurde jüngst mit einem Börsenwert von 55,69 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net