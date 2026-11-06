S&P 500-Titel NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor 5 Jahren eingefahren

NXP Semiconductors-Investment im Blick

06.11.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NXP Semiconductors-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem NXP Semiconductors-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 224,25 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,446 NXP Semiconductors-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 109,00 USD, da sich der Wert einer NXP Semiconductors-Aktie am 05.11.2026 auf 244,43 USD belief. Mit einer Performance von +9,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von NXP Semiconductors bezifferte sich zuletzt auf 66,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net