S&P 500-Titel NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NXP Semiconductors-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in NXP Semiconductors-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Am 23.10.2025 wurden NXP Semiconductors-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 220,73 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das NXP Semiconductors-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,530 NXP Semiconductors-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.077,29 USD, da sich der Wert eines NXP Semiconductors-Papiers am 22.10.2026 auf 237,79 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,73 Prozent angezogen.
Insgesamt war NXP Semiconductors zuletzt 61,04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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