S&P 500-Titel NXP Semiconductors-Aktie: So viel hätte eine Investition in NXP Semiconductors von vor 10 Jahren abgeworfen

Lohnende NXP Semiconductors-Investition?

13.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in NXP Semiconductors-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 10 Jahren wurden NXP Semiconductors -Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des NXP Semiconductors-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 97,73 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die NXP Semiconductors-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,232 NXP Semiconductors-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 267,29 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.734,98 USD wert. Damit wäre die Investition 173,50 Prozent mehr wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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