S&P 500-Titel NXP Semiconductors-Aktie: So viel hätte eine Investition in NXP Semiconductors von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in NXP Semiconductors-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Vor 10 Jahren wurden NXP Semiconductors-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des NXP Semiconductors-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 97,73 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die NXP Semiconductors-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,232 NXP Semiconductors-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 267,29 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.734,98 USD wert. Damit wäre die Investition 173,50 Prozent mehr wert.
Am Markt war NXP Semiconductors jüngst 67,92 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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