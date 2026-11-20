NXP Semiconductors-Investmentbeispiel

Bei einem frühen Investment in NXP Semiconductors-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das NXP Semiconductors-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 184,19 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 54,292 NXP Semiconductors-Aktien. Die gehaltenen NXP Semiconductors-Anteile wären am 19.11.2026 13.668,49 USD wert, da der Schlussstand 251,76 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 36,68 Prozent.

Insgesamt war NXP Semiconductors zuletzt 63,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net