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S&P 500-Titel Organon Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Organon Company von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Organon Company-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Organon & Company
12.30 EUR -0.02 EUR -0.16 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Organon Company-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,38 USD wert. Bei einem Organon Company-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 156,740 Organon Company-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 13,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.167,71 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 116,77 Prozent.

Am Markt war Organon Company jüngst 3,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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