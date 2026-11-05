S&P 500-Titel Organon Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Organon Company von vor einem Jahr abgeworfen

Performance unter der Lupe

05.11.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Organon Company-Aktien verdienen können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Organon Company -Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,38 USD wert. Bei einem Organon Company-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 156,740 Organon Company-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 13,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.167,71 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 116,77 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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