S&P 500-Titel Organon Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Organon Company von vor 3 Jahren gekostet

Lukrative Organon Company-Investition?

15.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Organon Company eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Organon Company -Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 17,32 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Organon Company-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 57,737 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Organon Company-Papiers auf 13,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 793,30 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,67 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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