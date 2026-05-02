S&P 500-Titel Organon Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Organon Company von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Organon Company-Investment verdienen können.
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Vor 1 Jahr wurde die Organon Company-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Organon Company-Papier an diesem Tag bei 8,43 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 118,624 Organon Company-Aktien im Depot. Die gehaltenen Organon Company-Anteile wären am 20.05.2026 1.596,68 USD wert, da der Schlussstand 13,46 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 59,67 Prozent angezogen.
Am Markt war Organon Company jüngst 3,52 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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