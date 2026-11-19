Performance im Blick

Bei einem frühen Investment in Organon Company-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Organon Company-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 31,25 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Organon Company-Aktie investiert hat, hat nun 3,200 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Organon Company-Papiers auf 13,92 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44,54 USD wert. Mit einer Performance von -55,46 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Organon Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net