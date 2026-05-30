S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 5 Jahren eingebracht

Langfristige Anlage

Wer vor Jahren in Palantir-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Palantir-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Palantir-Anteile betrug an diesem Tag 23,06 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Palantir-Aktie investiert, befänden sich nun 43,365 Palantir-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6.788,38 USD, da sich der Wert eines Palantir-Papiers am 29.05.2026 auf 156,54 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 578,84 Prozent zugenommen.

Der Palantir-Wert an der Börse wurde auf 373,54 Mrd. USD beziffert. Das Börsendebüt der Palantir-Papiere fand am 30.09.2020 an der Börse NAS statt. Zum Börsendebüt des Palantir-Papiers wurde der Erstkurs mit 10,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net