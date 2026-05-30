DAX24.952 -0,6%Est506.006 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1500 -0,2%Nas26.988 +0,1%Bitcoin61.578 -2,5%Euro1,1614 -0,4%Öl96,99 +5,4%Gold4.458 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 ServiceNow A1JX4P Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Wall Street stabil -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Virgin Galactic, Nebius, Micron, Sandisk, Berkshire, ServiceNow, Siemens Energy im Fokus
Top News
Warum es für die Ölpreise wieder nach oben geht Warum es für die Ölpreise wieder nach oben geht
UBS-Aktie: Experten empfehlen UBS im Mai mehrheitlich zum Kauf UBS-Aktie: Experten empfehlen UBS im Mai mehrheitlich zum Kauf
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Langfristige Anlage

S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 5 Jahren eingebracht

01.06.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Palantir-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
134,40 EUR 1,06 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Palantir-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Palantir-Anteile betrug an diesem Tag 23,06 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Palantir-Aktie investiert, befänden sich nun 43,365 Palantir-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6.788,38 USD, da sich der Wert eines Palantir-Papiers am 29.05.2026 auf 156,54 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 578,84 Prozent zugenommen.

Der Palantir-Wert an der Börse wurde auf 373,54 Mrd. USD beziffert. Das Börsendebüt der Palantir-Papiere fand am 30.09.2020 an der Börse NAS statt. Zum Börsendebüt des Palantir-Papiers wurde der Erstkurs mit 10,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Palantir

DatumMeistgelesen