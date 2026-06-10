S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Palantir von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Palantir-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Das Palantir-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 137,40 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Palantir-Aktie investiert, befänden sich nun 0,728 Palantir-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Palantir-Anteile wären am 12.06.2026 93,15 USD wert, da der Schlussstand 127,99 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,85 Prozent abgenommen.
Palantir markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 307,12 Mrd. USD. Die Palantir-Aktie wurde am 30.09.2020 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Palantir-Papiers auf 10,00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent