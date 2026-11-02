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Profitables Palantir-Investment?

S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Verlust hätte eine Palantir-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Palantir eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
164.54 EUR -2.46 EUR -1.47 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Palantir-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 200,47 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10.000 USD in die Palantir-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 49,883 Anteilen. Die gehaltenen Palantir-Anteile wären am 30.10.2026 9.183,92 USD wert, da der Schlussstand 184,11 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,16 Prozent verringert.

Palantir war somit zuletzt am Markt 443,14 Mrd. USD wert. Das Börsendebüt der Palantir-Papiere fand am 30.09.2020 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs des Palantir-Papiers belief sich damals auf 10,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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