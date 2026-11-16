S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palo Alto Networks von vor 10 Jahren eingefahren

Palo Alto Networks-Investment im Blick

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Palo Alto Networks-Aktie gebracht.

Die Palo Alto Networks-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Palo Alto Networks-Aktie bei 26,74 USD. Bei einem Palo Alto Networks-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,740 Palo Alto Networks-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 1.205,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 322,24 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1.105,16 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Palo Alto Networks eine Marktkapitalisierung von 263,46 Mrd. USD. Palo Alto Networks-Anteile wurde am 20.07.2012 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Palo Alto Networks-Aktie bei 42,00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net