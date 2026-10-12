S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palo Alto Networks von vor 5 Jahren eingebracht

Lohnende Palo Alto Networks-Investition?

12.10.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Palo Alto Networks-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Palo Alto Networks-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Palo Alto Networks-Papier an diesem Tag 84,21 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Palo Alto Networks-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,876 Palo Alto Networks-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 09.10.2026 4.973,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 418,78 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 397,32 Prozent.

Palo Alto Networks war somit zuletzt am Markt 341,61 Mrd. USD wert. Die Erstnotiz des Palo Alto Networks-Papiers fand am 20.07.2012 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs der Palo Alto Networks-Aktie belief sich damals auf 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net