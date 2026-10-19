S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palo Alto Networks-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Palo Alto Networks-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Am 19.10.2016 wurden Palo Alto Networks-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 24,69 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Palo Alto Networks-Papier investiert hätte, befänden sich nun 404,968 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (342,00 USD), wäre die Investition nun 138.498,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1.284,99 Prozent gesteigert.
Palo Alto Networks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 279,73 Mrd. USD. Am 20.07.2012 wagte die Palo Alto Networks-Aktie an der Börse NAS den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs der Palo Alto Networks-Aktie lag beim Börsengang bei 42,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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