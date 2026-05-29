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Lukratives Palo Alto Networks-Investment?

S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Palo Alto Networks-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

01.06.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Palo Alto Networks gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
249,65 EUR 8,15 EUR 3,37%
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Vor 10 Jahren wurde das Palo Alto Networks-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Palo Alto Networks-Papier an diesem Tag 22,41 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Palo Alto Networks-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,462 Palo Alto Networks-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 281,69 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1.256,89 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1.156,89 Prozent gesteigert.

Palo Alto Networks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 228,79 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Palo Alto Networks-Aktie fand am 20.07.2012 an der Börse NAS statt. Ihren ersten Handelstag begann die Palo Alto Networks-Aktie bei 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
30.05.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.2019Palo Alto Networks Market PerformBMO Capital Markets
23.05.2019Palo Alto Networks Market PerformCowen and Company, LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyDougherty & Company LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
30.05.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.2019Palo Alto Networks Market PerformBMO Capital Markets
27.02.2019Palo Alto Networks BuyDougherty & Company LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMaxim Group
DatumRatingAnalyst
23.05.2019Palo Alto Networks Market PerformCowen and Company, LLC
20.02.2019Palo Alto Networks HoldGabelli & Co
19.10.2018Palo Alto Networks NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
30.04.2018Palo Alto Networks HoldGabelli & Co
17.04.2017Palo Alto Networks Sector PerformFBN Securities
DatumRatingAnalyst

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