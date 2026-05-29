S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Palo Alto Networks-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Lukratives Palo Alto Networks-Investment?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Palo Alto Networks gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Palo Alto Networks-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Palo Alto Networks-Papier an diesem Tag 22,41 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Palo Alto Networks-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,462 Palo Alto Networks-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 281,69 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1.256,89 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1.156,89 Prozent gesteigert.

Palo Alto Networks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 228,79 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Palo Alto Networks-Aktie fand am 20.07.2012 an der Börse NAS statt. Ihren ersten Handelstag begann die Palo Alto Networks-Aktie bei 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net