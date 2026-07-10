S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Palo Alto Networks-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Lukratives Palo Alto Networks-Investment?

13.07.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Palo Alto Networks-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Palo Alto Networks-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Palo Alto Networks-Aktie an diesem Tag 119,51 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,837 Palo Alto Networks-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.07.2026 auf 325,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 272,72 USD wert. Damit wäre die Investition um 172,72 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Palo Alto Networks bezifferte sich zuletzt auf 266,01 Mrd. USD. Am 20.07.2012 wurden Palo Alto Networks-Papiere zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Palo Alto Networks-Anteilsschein bei 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net