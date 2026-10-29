S&P 500-Titel Parker Hannifin-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Parker Hannifin-Anleger freuen

Auszahlung

29.10.26 16:36 Uhr

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Parker Hannifin-Dividendenzahlung aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Parker Hannifin am 28.10.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 7,40 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Parker Hannifin-Dividende im Vorjahresvergleich um 10,61 Prozent erhöht. Insgesamt wurde beschlossen 936,00 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Parker Hannifin-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 8,71 Prozent erhöht.

Parker Hannifin-Dividenden-Rendite

Zum New York-Schluss notierte der Parker Hannifin-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 911,92 USD. Parker Hannifin weist für 2026 eine Dividendenrendite von 0,76 Prozent auf. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 0,96 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Parker Hannifin via New York 17,66 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 17,76 Prozent besser entwickelt als der Parker Hannifin-Kurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Parker Hannifin

Für 2027 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 8,03 USD. Die Dividendenrendite würde demnach auf 0,88 Prozent steigen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Parker Hannifin

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Parker Hannifin steht aktuell bei 115,118 Mrd. USD. Parker Hannifin weist aktuell ein KGV von 34,35 auf. Der Umsatz von Parker Hannifin betrug in 2026 21,499 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 28,48 USD.

Redaktion Finanzen.net