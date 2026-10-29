DAX 26.073 +1,4%ESt50 6.214 +0,8%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,85 +1,5%Nas 26.233 -1,2%Bitcoin 73.017 +0,3%Euro 1,1165 +0,1%Öl 113,7 -1,4%Gold 4.024 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Auszahlung

S&P 500-Titel Parker Hannifin-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Parker Hannifin-Anleger freuen

S&P 500-Titel Parker Hannifin-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Parker Hannifin-Anleger freuen

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Parker Hannifin-Dividendenzahlung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Parker Hannifin Corp.
829.80 EUR 12.20 EUR 1.49 %
Charts | News | Analysen

Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Parker Hannifin am 28.10.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 7,40 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Parker Hannifin-Dividende im Vorjahresvergleich um 10,61 Prozent erhöht. Insgesamt wurde beschlossen 936,00 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Parker Hannifin-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 8,71 Prozent erhöht.

Parker Hannifin-Dividenden-Rendite

Zum New York-Schluss notierte der Parker Hannifin-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 911,92 USD. Parker Hannifin weist für 2026 eine Dividendenrendite von 0,76 Prozent auf. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 0,96 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Parker Hannifin via New York 17,66 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 17,76 Prozent besser entwickelt als der Parker Hannifin-Kurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Parker Hannifin

Für 2027 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 8,03 USD. Die Dividendenrendite würde demnach auf 0,88 Prozent steigen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Parker Hannifin

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Parker Hannifin steht aktuell bei 115,118 Mrd. USD. Parker Hannifin weist aktuell ein KGV von 34,35 auf. Der Umsatz von Parker Hannifin betrug in 2026 21,499 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 28,48 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Aktuelle Parker Hannifin Aktie News

Werbung

Parker Hannifin Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Parker Hannifin nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.04.18 Parker Hannifin Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.03.18 Parker Hannifin Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
16.01.18 Parker Hannifin Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.02.17 Parker Hannifin Buy Argus Research Company
13.01.17 Parker Hannifin Outperform BMO Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.