S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Lukrative PayPal-Anlage?

23.07.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in PayPal-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der PayPal-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 76,66 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in PayPal-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,304 PayPal-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 72,41 USD, da sich der Wert eines PayPal-Papiers am 22.07.2026 auf 55,51 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 27,59 Prozent.

Alle PayPal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 49,05 Mrd. USD. Das Börsendebüt der PayPal-Papiere fand am 20.07.2015 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs des PayPal-Papiers belief sich damals auf 40,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net