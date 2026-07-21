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S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in PayPal-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der PayPal-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 76,66 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in PayPal-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,304 PayPal-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 72,41 USD, da sich der Wert eines PayPal-Papiers am 22.07.2026 auf 55,51 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 27,59 Prozent.

Alle PayPal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 49,05 Mrd. USD. Das Börsendebüt der PayPal-Papiere fand am 20.07.2015 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs des PayPal-Papiers belief sich damals auf 40,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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25.06.20 PayPal buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.19 PayPal Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
07.01.19 PayPal Overweight Barclays Capital
19.10.18 PayPal Outperform BMO Capital Markets