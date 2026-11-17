S&P 500-Titel Pentair-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pentair von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Pentair-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Pentair-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Pentair-Papiers betrug an diesem Tag 38,38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26,055 Pentair-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 68,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.783,19 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 78,32 Prozent vermehrt.
Alle Pentair-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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