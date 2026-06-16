S&P 500-Titel Pentair-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pentair von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Pentair-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Am 23.06.2021 wurden Pentair-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Pentair-Aktie betrug an diesem Tag 66,36 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 15,069 Pentair-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 22.06.2026 1.115,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 74,03 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,56 Prozent zugenommen.
Pentair war somit zuletzt am Markt 12,00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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Analysen zu Pentair PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2018
|Pentair Underweight
|Barclays Capital
|25.10.2017
|Pentair Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|26.04.2017
|Pentair Outperform
|RBC Capital Markets
|01.02.2017
|Pentair Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.2016
|Pentair Buy
|Seaport Global Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.10.2017
|Pentair Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|26.04.2017
|Pentair Outperform
|RBC Capital Markets
|01.02.2017
|Pentair Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.2016
|Pentair Buy
|Seaport Global Securities
|27.04.2016
|Pentair Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.04.2016
|Pentair Neutral
|UBS AG
|18.12.2015
|Pentair Hold
|Canaccord Adams
|04.06.2015
|Pentair Hold
|Gabelli & Co
|13.04.2015
|Pentair Hold
|BB&T Capital Markets
|09.04.2015
|Pentair Hold
|Canaccord Adams
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2018
|Pentair Underweight
|Barclays Capital
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