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S&P 500-Titel Pentair-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pentair von vor 5 Jahren abgeworfen

23.06.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Pentair-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pentair PLC
64,30 EUR -0,20 EUR -0,31%
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Am 23.06.2021 wurden Pentair-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Pentair-Aktie betrug an diesem Tag 66,36 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 15,069 Pentair-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 22.06.2026 1.115,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 74,03 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,56 Prozent zugenommen.

Pentair war somit zuletzt am Markt 12,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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