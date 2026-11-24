S&P 500-Titel Pentair-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pentair von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren Pentair-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Pentair-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Pentair-Anteile bei 104,11 USD. Bei einem Pentair-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 96,052 Pentair-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 69,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6.717,89 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,82 Prozent verringert.
Der Marktwert von Pentair betrug jüngst 10,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Pentair
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pentair
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen