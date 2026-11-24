Pentair-Anlage im Blick

Vor Jahren Pentair-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Pentair -Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Pentair-Anteile bei 104,11 USD. Bei einem Pentair-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 96,052 Pentair-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 69,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6.717,89 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,82 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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