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Perrigo Company-Investment im Blick

S&P 500-Titel Perrigo Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Perrigo Company-Investment von vor einem Jahr verloren

26.05.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Perrigo Company-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Perrigo Company PLC
9,55 EUR 0,00 EUR 0,00%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Perrigo Company-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Perrigo Company-Aktie bei 26,56 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 376,506 Perrigo Company-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4.224,40 USD, da sich der Wert einer Perrigo Company-Aktie am 22.05.2026 auf 11,22 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -57,76 Prozent.

Perrigo Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Perrigo Company PLC

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11.08.2017Perrigo Company UnderperformRBC Capital Markets
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17.01.2017Perrigo Company Sector PerformRBC Capital Markets
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11.08.2017Perrigo Company UnderperformRBC Capital Markets
05.06.2017Perrigo Company UnderperformRBC Capital Markets

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