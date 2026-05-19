S&P 500-Titel Perrigo Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Perrigo Company-Investment von vor einem Jahr verloren

Perrigo Company-Investment im Blick

Wer vor Jahren in Perrigo Company-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Perrigo Company-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Perrigo Company-Aktie bei 26,56 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 376,506 Perrigo Company-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4.224,40 USD, da sich der Wert einer Perrigo Company-Aktie am 22.05.2026 auf 11,22 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -57,76 Prozent.

Perrigo Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net