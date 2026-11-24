Lohnendes Perrigo Company-Investment?

Bei einem frühen Perrigo Company-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 24.11.2021 wurde die Perrigo Company-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Perrigo Company-Papiers betrug an diesem Tag 38,83 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Perrigo Company-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,753 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Perrigo Company-Aktie auf 15,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 407,93 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 59,21 Prozent.

Insgesamt war Perrigo Company zuletzt 2,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net