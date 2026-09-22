S&P 500-Titel Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Perrigo Company-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Perrigo Company-Investment im Blick

22.09.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Perrigo Company-Aktien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 22.09.2023 wurden Perrigo Company -Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 32,25 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 31,008 Perrigo Company-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 21.09.2026 438,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,13 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 56,19 Prozent verkleinert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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