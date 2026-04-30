DAX24.292 +1,4%Est505.882 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6700 -0,1%Nas24.892 +0,9%Bitcoin65.882 +1,2%Euro1,1759 +0,2%Öl111,0 -2,7%Gold4.579 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Edelmetall-Rally vorbei? Darum sieht ein Analyst den Silberpreis zwischen 50 und 100 Dollar Edelmetall-Rally vorbei? Darum sieht ein Analyst den Silberpreis zwischen 50 und 100 Dollar
Webinar: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Webinar: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Auszahlung an Aktionäre

S&P 500-Titel Perrigo Company-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Perrigo Company-Aktionäre freuen

01.05.26 14:03 Uhr
S&P 500-Titel Perrigo Company-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Perrigo Company-Aktionäre freuen | finanzen.net

Perrigo Company-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Perrigo Company-Ausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Perrigo Company PLC
9,48 EUR -0,23 EUR -2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Perrigo Company am 30.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1,16 USD beschlossen. Damit wurde die Perrigo Company-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,45 Prozent angezogen. 159,30 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 4,46 Prozent.

Perrigo Company- Dividendenrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Perrigo Company-Titel via New York bei einem Wert von 11,84 USD. Das Perrigo Company-Wertpapier wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Perrigo Company-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenausschüttung an die Perrigo Company-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Perrigo Company verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 8,33 Prozent. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 4,29 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr sank der Kurs von Perrigo Company via New York um 53,15 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -20,18 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Perrigo Company-Aktienkurs.

Perrigo Company- Dividendenerwartung

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 1,16 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 9,71 Prozent hinzugewinnen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Perrigo Company

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Perrigo Company beläuft sich aktuell auf 1,556 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Perrigo Company beläuft sich aktuell auf 0,00. Der Umsatz von Perrigo Company betrug in 2025 4,253 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf -10,29 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Perrigo Company PLC

DatumMeistgelesen

Analysen zu Perrigo Company PLC

DatumRatingAnalyst
10.08.2018Perrigo Company HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.11.2017Perrigo Company Sector PerformRBC Capital Markets
05.10.2017Perrigo Company BuyUBS AG
11.08.2017Perrigo Company UnderperformRBC Capital Markets
16.06.2017Perrigo Company OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
10.08.2018Perrigo Company HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.10.2017Perrigo Company BuyUBS AG
16.06.2017Perrigo Company OverweightCantor Fitzgerald
28.02.2017Perrigo Company BuyCanaccord Adams
22.02.2017Perrigo Company BuyCanaccord Adams
DatumRatingAnalyst
10.11.2017Perrigo Company Sector PerformRBC Capital Markets
03.03.2017Perrigo Company NeutralB. Riley & Co., LLC
17.01.2017Perrigo Company Sector PerformRBC Capital Markets
11.11.2016Perrigo Company NeutralB. Riley & Co., LLC
20.06.2016Perrigo Company HoldArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
11.08.2017Perrigo Company UnderperformRBC Capital Markets
05.06.2017Perrigo Company UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Perrigo Company PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen