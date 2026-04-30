S&P 500-Titel Perrigo Company-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Perrigo Company-Aktionäre freuen
Perrigo Company-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Perrigo Company-Ausschüttung aus.
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Perrigo Company am 30.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1,16 USD beschlossen. Damit wurde die Perrigo Company-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,45 Prozent angezogen. 159,30 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 4,46 Prozent.
Perrigo Company- Dividendenrendite im Blick
Am Tag der Hauptversammlung schloss der Perrigo Company-Titel via New York bei einem Wert von 11,84 USD. Das Perrigo Company-Wertpapier wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Perrigo Company-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenausschüttung an die Perrigo Company-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Perrigo Company verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 8,33 Prozent. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 4,29 Prozent betrug.
Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und realer Rendite
Im Zeitraum von 1 Jahr sank der Kurs von Perrigo Company via New York um 53,15 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -20,18 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Perrigo Company-Aktienkurs.
Perrigo Company- Dividendenerwartung
Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 1,16 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 9,71 Prozent hinzugewinnen.
Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Perrigo Company
Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Perrigo Company beläuft sich aktuell auf 1,556 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Perrigo Company beläuft sich aktuell auf 0,00. Der Umsatz von Perrigo Company betrug in 2025 4,253 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf -10,29 USD.
Redaktion finanzen.net
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