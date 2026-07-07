S&P 500-Titel Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Philip Morris von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Philip Morris-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Am 13.07.2016 wurde die Philip Morris-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Philip Morris-Anteile an diesem Tag 103,24 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die Philip Morris-Aktie investierten, hätten nun 9,686 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Philip Morris-Aktie auf 181,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.759,20 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 75,92 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Philip Morris belief sich zuletzt auf 283,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.19
|Philip Morris Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.19
|Philip Morris Underperform
|Credit Suisse Group
|19.07.19
|Philip Morris Overweight
|Barclays Capital
|23.05.19
|Philip Morris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.07.18
|Philip Morris Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.