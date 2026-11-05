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Phillips 66-Investition

S&P 500-Titel Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Phillips 66-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Phillips 66
230.40 EUR 0.80 EUR 0.35 %
Charts | News | Analysen

Phillips 66-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Phillips 66-Papier 116,79 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 85,624 Phillips 66-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22.230,50 USD, da sich der Wert einer Phillips 66-Aktie am 04.11.2026 auf 259,63 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 122,30 Prozent.

Phillips 66 war somit zuletzt am Markt 105,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Phillips 66 Analysen

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Datum Rating Analyst
26.07.19 Phillips 66 Outperform Cowen and Company, LLC
03.10.18 Phillips 66 Equal Weight Barclays Capital
02.08.18 Phillips 66 Neutral Mizuho
14.02.18 Phillips 66 Outperform Cowen and Company, LLC
14.11.17 Phillips 66 Underweight Barclays Capital

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