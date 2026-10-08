S&P 500-Titel Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Phillips 66-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Langfristige Performance

08.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Phillips 66-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Phillips 66-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Phillips 66-Aktie letztlich bei 109,19 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Phillips 66-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,158 Phillips 66-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.487,59 USD, da sich der Wert eines Phillips 66-Anteils am 07.10.2026 auf 271,62 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 148,76 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Phillips 66 eine Börsenbewertung in Höhe von 107,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net