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PNC Financial Services Group-Anlage im Blick

S&P 500-Titel PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PNC Financial Services Group von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in PNC Financial Services Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PNC Financial Services Group Inc.
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Am 09.11.2021 wurden PNC Financial Services Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der PNC Financial Services Group-Anteile betrug an diesem Tag 207,04 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die PNC Financial Services Group-Aktie investierten, hätten nun 0,483 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 225,38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 108,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,86 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von PNC Financial Services Group betrug jüngst 89,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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02.01.19 PNC Financial Services Group Equal Weight Barclays Capital
23.11.18 PNC Financial Services Group Market Perform BMO Capital Markets
16.10.17 PNC Financial Services Group Top Pick RBC Capital Markets
26.09.17 PNC Financial Services Group Hold Deutsche Bank AG
11.01.17 PNC Financial Services Group Neutral UBS AG

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