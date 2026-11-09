S&P 500-Titel PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PNC Financial Services Group von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in PNC Financial Services Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Am 09.11.2021 wurden PNC Financial Services Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der PNC Financial Services Group-Anteile betrug an diesem Tag 207,04 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die PNC Financial Services Group-Aktie investierten, hätten nun 0,483 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 225,38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 108,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,86 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von PNC Financial Services Group betrug jüngst 89,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf PNC Financial Services Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PNC Financial Services Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen