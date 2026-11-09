S&P 500-Titel PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PNC Financial Services Group von vor 5 Jahren eingebracht

PNC Financial Services Group-Anlage im Blick

09.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in PNC Financial Services Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 09.11.2021 wurden PNC Financial Services Group -Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der PNC Financial Services Group-Anteile betrug an diesem Tag 207,04 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die PNC Financial Services Group-Aktie investierten, hätten nun 0,483 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 225,38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 108,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,86 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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