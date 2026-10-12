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S&P 500-Titel PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PNC Financial Services Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PNC Financial Services Group-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PNC Financial Services Group Inc.
195.00 EUR 1.00 EUR 0.52 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der PNC Financial Services Group-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die PNC Financial Services Group-Aktie bei 203,30 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 49,188 PNC Financial Services Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 219,21 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10.782,59 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 7,83 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte PNC Financial Services Group einen Börsenwert von 87,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.01.19 PNC Financial Services Group Equal Weight Barclays Capital
23.11.18 PNC Financial Services Group Market Perform BMO Capital Markets
16.10.17 PNC Financial Services Group Top Pick RBC Capital Markets
26.09.17 PNC Financial Services Group Hold Deutsche Bank AG
11.01.17 PNC Financial Services Group Neutral UBS AG

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