Rentables PNC Financial Services Group-Investment?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in PNC Financial Services Group gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden PNC Financial Services Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das PNC Financial Services Group-Papier bei 186,99 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 53,479 PNC Financial Services Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PNC Financial Services Group-Aktie auf 213,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.397,40 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 13,97 Prozent gesteigert.

PNC Financial Services Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 83,98 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net