S&P 500-Titel Prologis-Aktie: Hätte sich eine Prologis-Investition von vor einem Jahr gelohnt?
Bei einem frühen Prologis-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Prologis-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 125,72 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Prologis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,954 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.005,97 USD, da sich der Wert eines Prologis-Papiers am 27.10.2026 auf 126,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,60 Prozent vermehrt.
Alle Prologis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 120,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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