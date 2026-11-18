Lukratives Prologis-Investment?

Vor Jahren in Prologis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Prologis-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Prologis-Papier bei 48,97 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20,421 Prologis-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Prologis-Papiers auf 125,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.564,02 USD wert. Damit wäre die Investition 156,40 Prozent mehr wert.

Prologis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 121,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net