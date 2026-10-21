S&P 500-Titel Prologis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prologis von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Prologis-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades Prologis-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Prologis-Anteile bei 52,40 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Prologis-Aktie investierten, hätten nun 1,908 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Prologis-Aktien wären am 20.10.2026 243,26 USD wert, da der Schlussstand 127,47 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 143,26 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Prologis eine Marktkapitalisierung von 118,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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