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Lohnende Prologis-Investition?

S&P 500-Titel Prologis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prologis von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Prologis-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Prologis Inc.
114.35 EUR 1.15 EUR 1.02 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Prologis-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Prologis-Anteile bei 52,40 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Prologis-Aktie investierten, hätten nun 1,908 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Prologis-Aktien wären am 20.10.2026 243,26 USD wert, da der Schlussstand 127,47 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 143,26 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Prologis eine Marktkapitalisierung von 118,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
18.12.18 Prologis Buy Deutsche Bank AG
15.09.17 Prologis Outperform BMO Capital Markets
28.11.16 Prologis Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
01.07.16 Prologis Neutral UBS AG
30.06.16 Prologis Neutral SunTrust

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