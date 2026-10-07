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Prologis-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Titel Prologis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prologis-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Prologis eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Prologis Inc.
113.75 EUR -0.40 EUR -0.35 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde das Prologis-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Prologis-Papier bei 108,91 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,182 Prologis-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 128,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.181,53 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 18,15 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Prologis belief sich zuletzt auf 121,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
18.12.18 Prologis Buy Deutsche Bank AG
15.09.17 Prologis Outperform BMO Capital Markets
28.11.16 Prologis Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
01.07.16 Prologis Neutral UBS AG
30.06.16 Prologis Neutral SunTrust

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