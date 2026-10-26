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Prudential Financial-Performance

S&P 500-Titel Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prudential Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Prudential Financial-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Prudential Financial Inc.
102.10 EUR -0.30 EUR -0.29 %
Charts | News | Analysen

Am 26.10.2025 wurden Prudential Financial-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 102,18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Prudential Financial-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,979 Prudential Financial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 112,54 USD, da sich der Wert eines Prudential Financial-Papiers am 23.10.2026 auf 114,99 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 12,54 Prozent.

Der Börsenwert von Prudential Financial belief sich zuletzt auf 39,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
01.08.19 Prudential Financial Neutral B. Riley FBR
12.02.18 Prudential Financial Outperform RBC Capital Markets
02.01.18 Prudential Financial Hold Deutsche Bank AG
28.11.16 Prudential Financial Mkt Perform FBR & Co.
18.10.16 Prudential Financial Mkt Perform FBR & Co.

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