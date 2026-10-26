S&P 500-Titel Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prudential Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Prudential Financial-Aktie Investoren gebracht.
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Am 26.10.2025 wurden Prudential Financial-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 102,18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Prudential Financial-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,979 Prudential Financial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 112,54 USD, da sich der Wert eines Prudential Financial-Papiers am 23.10.2026 auf 114,99 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 12,54 Prozent.
Der Börsenwert von Prudential Financial belief sich zuletzt auf 39,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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