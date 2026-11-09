S&P 500-Titel Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prudential Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Performance im Blick

09.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Prudential Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Prudential Financial-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Prudential Financial-Anteile an diesem Tag bei 109,16 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 91,609 Prudential Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2026 10.923,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 119,24 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,23 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Prudential Financial belief sich zuletzt auf 41,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net