S&P 500-Titel Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prudential Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Prudential Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden Prudential Financial-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Prudential Financial-Anteile an diesem Tag bei 109,16 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 91,609 Prudential Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2026 10.923,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 119,24 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,23 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Prudential Financial belief sich zuletzt auf 41,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Prudential Financial
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Prudential Financial
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen