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S&P 500-Titel Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prudential Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Prudential Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Prudential Financial Inc.
106.80 EUR -0.65 EUR -0.60 %
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Heute vor 5 Jahren wurden Prudential Financial-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Prudential Financial-Anteile an diesem Tag bei 109,16 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 91,609 Prudential Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2026 10.923,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 119,24 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,23 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Prudential Financial belief sich zuletzt auf 41,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
01.08.19 Prudential Financial Neutral B. Riley FBR
12.02.18 Prudential Financial Outperform RBC Capital Markets
02.01.18 Prudential Financial Hold Deutsche Bank AG
28.11.16 Prudential Financial Mkt Perform FBR & Co.
18.10.16 Prudential Financial Mkt Perform FBR & Co.

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